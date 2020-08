V Sloveniji 37 novih okuženih, največ med mladimi

Skupaj se je v Sloveniji z novim koronavirusom okužilo 2493 oseb, 285 okužb je aktivnih.

Največ okužb med mladimi

Največ okuženih, 14, je med mladimi, starimi med 15 in 24 let. Sedem oseb je okuženih iz starostne skupine med 25 in 34 letom starosti, šest oseb pa iz skupine med 35 in 44 letom starosti. Pet okuženih je starih med 45 in 54 let, trije okuženi so stari med 55 in 64 let. Med okuženimi sta bila tudi en otrok v starostni skupini med pet in 14 let ter en starostnik, starejši ob 85 let.

Največ okuženih predvsem v večjih mestih

Po tri okužene osebe prihajajo iz Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja, Tržiča in Lukovice. Ostali kraji, od koder prihaja po ena okužena oseba, so razpršeni po Sloveniji.