V Sloveniji bodo s cepljenjem otrok počakali do odločitve EME

"Trenutno čakamo mnenje EME, ali se lahko prične cepivo uporabljati za skupino od 12 let naprej. Ko bo to odobreno, bomo pričeli promocijo cepljenja tudi za osnovnošolce in dijake," je pojasnila vodje svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar.

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je namreč v ponedeljek odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech proti covidu-19 tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let. Gre za prvo cepivo v ZDA, ki je dovoljeno za to starostno skupino.

Vodja EME Emer Cooke je v torek za več evropskih časnikov povedala, da bi lahko še ta mesec odobrili cepivo Pfizerja za mlade, stare od 12 do 15 let, tudi v EU. Za cilj so si sicer postavili junij. Kot je pojasnila, še čakajo podatke klinične študije, ki so jo opravili v Kanadi.