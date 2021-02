V Sloveniji nova pošiljka Pfizerjevega cepiva, ta teden še cepljenje za starejše od 80 let

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v četrtek pričakujejo pošiljko z 8400 odmerki cepiva Moderne, pri čemer jih bo 4200 namenjenih za drugi odmerek. Celotna pošiljka cepiva AstraZenece, ki bo v Slovenijo predvidoma prišla v petek (količina odmerkov še ni znana) pa bo namenjena za prvi odmerek.

Osebni zdravniki so morali cepilnim centrom že oddati seznam vseh oseb, starih 80 let in več, ki so izrazile interes za cepljenje. Na NIJZ so pojasnili, da bodo v tem tednu izpolnili vsa naročila za osebe, stare 80 let in več, katerih imena so sporočili iz cepilnih centrov.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 pojasnila, da je ministrstvo večkrat pozvalo družinske zdravnike, naj predloge za cepljenje naredijo tudi s pomočjo patronažne službe in referenčnih sester, saj lahko tako poiščejo starejše posameznike, ki morda niso seznanjeni z možnostmi cepljenja.

Po podatkih NIJZ so doslej v Sloveniji z enim odmerkom cepili 94.304 ljudi, kar je 4,5 odstotka prebivalstva, z drugim pa 49.918 ljudi.

Podatki NIJZ iz prejšnjega tedna tudi kažejo, da so z enim odmerkom doslej cepili 5453 ljudi, starejših od 90 let, z dvema pa 3409. Med ljudmi, starimi med 85 in 89 let, so jih z enim odmerkom cepili 11.418, z dvema pa 6106. Med tistimi v starostni skupini od 80 do 84 let so z enim odmerkom cepili 15.345, z dvema pa 7584 ljudi.