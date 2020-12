V Sloveniji odkrili prvo domačo žival z novim koronavirusom

Okužen je beli dihur, ki je imel gastrointestinalne težave in je iz gospodinjstva, v katerem je bila potrjena bolezen covid-19. Dihur je bil ves čas zaprt v gospodinjstvu z lastniki, zato ni predstavljal nevarnosti za širjenje okužbe, so pojasnili na fakulteti.

Kot so spomnili, je znano, da se poleg ljudi z virusom lahko okužijo tudi dihurji in njihovi sorodniki minki. Prav tako se lahko okužijo hrčki, redkeje pa mačke in psi. Pri domačih živalih, ki se okužijo z novim koronavirusom, bolezen poteka blago, živali pa ne predstavljajo nevarnosti za prenos okužbe nazaj na ljudi.

Prenos okužbe z živali nazaj na ljudi je bil do sedaj potrjen le na velikih farmah minkov na Nizozemskem in Danskem, kjer so bili oskrbovalci dnevno v tesnem stiku z velikim številom okuženih živali (več kot 1000), so še zapisali.