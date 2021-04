V Sloveniji odkrili svojevrstno mutacijo, ki je povezana z večjo prenosljivostjo

Da naraščanje okužb niso zgolj neke dnevne številke, je šola že iz prejšnjih valov."Od teh 1335 ljudi, ki so bili včeraj na testiranjih pozitivni, jih bo približno 80 odšlo v bolnišnico. Okoli 20 jih bo končalo na intenzivnih oddelkih in na žalost jih bo tam med 10 in 15 tudi umrlo," pove vodja odseka za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Stefan Leon Cizelj.

Epidemija se nam poslabšuje predvsem zaradi eksponentne rasti angleškega seva, ki je od 60 do 70 odstotkov bolj nalezljiv od navadnega koronavirusa. "Poleg vsakega, ki je potrjen, sta še dva do trije takšni, ki niso prišli na test, so pa okuženi, so asimptomatski," opozarja Cizelj ter dodaja, da lahko po včerajšnjem stanju vsak dan pričakujemo od 4000 do 5000 okužb.