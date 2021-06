V Sloveniji odslej mogoča izbira cepiva proti covidu-19

Vsi, ki še niso bili cepljeni, se bodo tako lahko cepili s cepivom enega od štirih proizvajalcev – Moderna, Pfizer in BioNTech, AstraZeneca in Johnson & Johnson.

Po podatkih vlade je pri nas s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 46 odstotkov starejših od 18 let, z drugim odmerkom pa 34,3 odstotka starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih dobrih 60 odstotkov ljudi, z drugim odmerkom pa 51 odstotkov.

Po vsej državi je od danes v luči izboljšanih epidemioloških razmer ponovno omogočeno opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Opravljanje dejavnosti bo okrnjeno le v diskotekah in nočnih klubih, za katere je vlada obratovalni čas določila od 5. ure zjutraj do polnoči.