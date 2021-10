V Sloveniji polno cepljenih več kot milijon prebivalcev

Več kot 50-odstotno precepljeni so starejši od 45 let. Med mlajšimi od 40 let izstopa starostna skupina od 18 do 24 let, s prvim odmerkom je cepljenih 51 odstotkov te populacije, z dvema pa 44 odstotkov. Najslabše precepljena starostna skupina so – pričakovano – mlajši od 18 let. Za mladoletnike, stare od 12 do 17 let, je v Evropi odobreno le Pfizerjevo cepivo. Ministrstvo za zdravje je sicer včeraj sporočilo, da zaradi poročil o domnevnem cepljenju mlajših od 18 let z vektorskimi cepivi na nekaterih cepilnih mestih, zahteva izredni strokovni nadzor.