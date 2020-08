V Sloveniji potrdili 21 novih okužb, med okuženimi tudi dva otroka

Največ primerov okužbe, po tri, so potrdili v Ljubljani in Velikih Laščah, po dve okužbi so zabeležili v Dravogradu, Laškem in Vipavi. Po eno okužbo so zabeležili še v Veliki Polani, Ravnah na Koroškem, Celju, Šentjurju, Sevnici, Novem mestu, Mirni Peči ter Idriji in Novi Gorici, poroča Sledilnik Covid-19.

V nasprotju s preteklimi trendi so potrjene okužbe razpršene po vseh starostnih skupinah. Med okuženimi sta dva otroka, stara od 5 do 14 let, trije mladi med 14. in 24. letom starosti in še dva, stara od 25 do 34 let. Po štiri okužbe so potrdili pri osebah iz starostnih skupin od 35 do 44 let ter od 45 do 54 let. Med okuženimi je tudi ena oseba, stara od 65 do 74 let, tri osebe, stare od 75 do 84 let, ena potrjena okužba pa je pri osebi starejši od 85 let, še poroča Sledilnik Covid-19.