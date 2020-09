V Sloveniji opravili 2489 testiranj in potrdili 77 novih okužb

V torek, 8. septembra, smo v Sloveniji opravili največje število testov do zdaj, in sicer 2560, potrdili pa smo 78 okužb. Čeprav smo včeraj zaradi uradnih podatkov vlade in NIJZ poročali o 79, so podatke danes popravili.

V zadnjih 24 urah pa so v Sloveniji potrdili 77 okužb ob opravljenih 2489 testih. To je 3,09 odstotkov pozitivnih testov, torej se trend glede na povečanje števila opravljenih testov ne poslabšuje. Po uradnih podatkih vlade je hospitaliziranih 26 ljudi, pet na intenzivni negi. Dve osebi so odpustili iz bolnišnice. Umrl ni nihče.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika so največ okužb znova potrdili v prestolnici, in sicer 18, v drugem največjem mestu pa 10. Po tri so potrdili v občinah Velenje in Hoče-Slivnica, po dve pa v Kranju, Domžalah, Slovenski Bistrici, Braslovčah, Vojniku, Vuzenici, Idriji, Jesenicah, Sodražici in Poljčanah. Eno okužbo so potrdili v Celju, Velikih Laščah, Škofljici, Žalcu, Kamniku, Črnomlju, Ilirski Bistrici, Tišini, Turnišču, Šoštanju, Taboru, Komendi, Preddvoru, Ribnici, Ankaranu, Kočevju, Benediktu, Gorenji vasi-Poljanah, Gorju, Loški dolini, Mokronogu-Trebnem, Radencih, Selnici ob Dravi in Trzinu.