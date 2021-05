V Sloveniji potrdili prvi primer indijske različice novega koronavirusa

Indijska različica novega koronavirusa, znana kot B.1.617, se širi po svetu, zdaj pa smo prvi primer potrdili tudi v Sloveniji. Kot je razvidno s portala GISAID, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa, so prvi (in doslej tudi edini primer) omenjenega seva potrdili v vzorcu, ki ga je Inštitut za mikrobiologijo in imuniologijo ljubljanske Medicinske fakultete analiziral 20. aprila. Glede na zemljevid, naj bi okužena oseba prihajala iz Primorsko-notranjske statistične regije.

Laboratoriji, ki opravljajo sekvenciranje genomov novega koronavirusa, podatke vnesejo na portal GISAID. Gre za svetovno znanstveno pobudo in primarni vir, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa.

Predstojnik inštituta Miroslav Petrovec še ni potrdil te informacije. Prav tako z njo niso seznanjeni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V četrtek bodo sicer predvidoma na vladni novinarski konferenci o covidu-19 predstavili stanje glede različic v Sloveniji.

Omenjeni dvojno mutiran sev so doslej zabeležili že v 44 državah po svetu in vseh šestih WHO regijah - v več kot 4500 vzorcih.

Pred tem je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v ponedeljek indijsko različico razglasila za skrb vzbujajočo, s čimer se je na tem seznamu pridružila britanski, brazilski in južnoafriški. Zanje velja, da so bolj nevarne kot prvotna različica virusa Sars-CoV-2, saj so bodisi bolj prenosljive, smrtonosne ali sposobne premagati zaščito, ki jo nudijo cepiva.