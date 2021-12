V Sloveniji potrdili prvi primer nove različice omikron

Tudi v Sloveniji so potrdili okužbo z novo različico koronavirusa omikron, je sporočil predsednik vlade Janez Janša. Po besedah premierja so v Ljubljani odkrili skupek okužb s to različico. Na novinarski konferenci vlade, ki jo bomo ob 11. uri spremljali v živo, bo o tem spregovoril predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij prof. dr. Miroslav Petrovec.

Tudi v Sloveniji smo po besedah Janeza Janše zabeležili prvi primer nove različice omikron. Kot je povedal, "se je danes tudi Slovenija uvrstila na seznam držav, kjer so odkrili omikron, torej novo varianto virusa, ki je v nekaterih evropskih državah zelo razširjen." Razkril je še, da so v Ljubljani odkrili skupek okužb. Odkrili so ga na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo. Več informacij bo znanih ob 11. uri. Omikron: bolj nalezljiv od delte, še vedno veliko neznank Vsak dan je sicer znanega nekoliko več o novi različici omikron, ki naj bi bila še bolj nalezljiva od delte. Poraja pa se upanje, da stanje le ni tako alarmantno, kot je sprva kazalo. A dr. Roman Jerala je poudaril, da je to najverjetneje tudi posledica tega, da smo predvidevali toliko slabšo situacijo, kot dejansko je. Vseeno pa je zaskrbljujoče, kako hitro se različica širi. Kot je izpostavil, se virus ne širi le v Južni Afriki, temveč tudi v Združenem kraljestvu in na Danskem, kjer je število okuženih z omikronom v le enem tednu naraslo za več kot desetkrat, in sicer z 0,2 na 3 odstotke. "V Združenem kraljestvu predvidevajo, da bi lahko v dveh do štirih tednih, če se bo širila s takšno hitrostjo, omikron postala tudi prevladujoča različica," dodaja Jerala. Včeraj so o prvem smrtnem primeru poročali iz Velike Britanije. PREBERI ŠE V Veliki Britaniji potrdili prvo smrt zaradi omikrona, pozivajo k poživitvenemu odmerku Tudi iz Južne Afrike poročajo, da se virus sicer širi izjemno hitro, da pa je veliko manj resnejših oblik bolezni. "Preuranjeno je, da bi lahko pri omikronu računali, da gre le za blag potek," vseeno svari sogovornik, ki razlaga, da moramo v ozir vzeti tudi dejstvo, da je bilo v Južni Afriki okoli 80 odstotkov ljudi že okuženih, kar bi lahko botrovalo k blažjemu poteku bolezni. Kot pravi Jerala, hujši potek bolezni zaznamo šele po nekaj tednih, smrt pa da se pojavi kakšne tri ali štiri tedne po prihodu virusa. Tako je po njegovem mnenju treba počakati vsaj še do konca meseca, preden bi lahko rekli, da gre res za blažjo različico. "Predvsem, da vidimo, kakšne posledice bo imela okužba na tistih, ki niso bili niti cepljeni niti niso okužbe preboleli."