V Sloveniji potrdili več primerov nigerijskega seva koronavirusa

Nigerijsko različico koronavirusa so odkrili v laboratoriju ljubljanskega kliničnega centra, kar so nam v bolnišnici tudi potrdili. Podatke, dostopne v mednarodni bazi, pa je prvi razkrilSebastian Pleško s Covid-19 sledilnika. V Kranju je to primer sedemletne deklice, v laboratoriju iz Maribora je to 56-letna ženska, v Novem mestu pa osemletni deček. Danes so tem primerom dodali še štiri, torej jih je skupaj najmanj sedem.

Različica vsebuje mutacijo, ki naj bi zmanjšala učinkovitost protiteles."Kljub temu da smo virus na primer preboleli, se lahko ponovno okužimo," opozarja Pleško. Gre torej za sev, podoben južnoafriškemu, ki Evropo in svet skrbi predvsem zaradi imunosti na cepiva.

Pleško je razkril tudi, da je bil južnoafriški sev v Sloveniji potrjen že 9. februarja, in sicer pri 54-letnem moškem. Torej še preden se je z njim okužil mariborski zdravnik, ki se je vrnil iz Namibije.