Potrdili 106 novih okužb, presegli 900.000 cepljenih s prvim odmerkom

Pristojni so v ponedeljek opravili 1.650 testov in potrdili 106 novih okužb. Delež pozitivnih je tako 6,4-odstoten. V Sloveniji smo presegli 900.000 cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19, so medtem sporočili iz NIJZ. S prvim odmerkom je tako cepljenih 43 odstotkov ljudi. Z obema oziroma vsemi odmerki je bilo cepljenih več kot 791.000 oseb, kar predstavlja 37,5 odstotka prebivalstva.

icon-expand Cepljenje FOTO: Dreametime Pristojni so v ponedeljek opravili 1.650 PCR-testov in potrdili 106 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 6,4 odstotka. Opravili so še 27.713 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo še s PCR-testiranjem. Dan prej, v nedeljo, je bilo potrjenih le 22 novih primerov okužb. Ob koncu tedna je število okužb običajno najnižje, saj je opravljenih tudi najmanj testiranj. Hospitaliziranih je 28 oseb, ena oseba manj kot dan prej. Sedem oseb je na intenzivni negi, kar je prav tako ena manj kot dan prej. Umrla ni nobena oseba s covidom-19. V državi imamo trenutno 872 aktivnih primerov okužb, kažejo podatki Sledilnika covid-19. Presegli 900.000 cepljenih s prvim odmerkom Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da smo v Sloveniji presegli 900.000 cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19. Bolj natančno je bilo s prvim odmerkom cepljenih 900.472 oseb, kar predstavlja 43 odstotkov ljudi. Z vsemi odmerki je bilo medtem cepljenih 37,5 odstotka ljudi. Na ravni celotne Slovenije sicer vlada želi doseči vsaj 60-odstotno precepljenost, kar pomeni, da nam, čeprav smo že čez polovico, do cilja vendarle manjka še kar nekaj. Tako vlada kot NIJZ zato še vedno pozivata k cepljenju. Kot so govorci na vladnih tiskovnih konferencah že večkrat pojasnili, nam bo zadostna precepljenost omogočila lažji potek četrtega vala in manj omejevanja ter zapiranja družbe v jeseni. Največ cepljenih je v Zasavski, Koroški in Primorsko-notranjski regiji, najmanj pa v Podravski, Posavski in Obalno-kraški statistični regiji. Največ ljudi je prejelo cepivo Pfizer-BioNTech, več kot 576.000 oseb je prejelo prvi odmerek, skoraj 494.000 oseb pa oba odmerka, sledi cepivo AstraZeneca, s prvim odmerkom je cepljenih več kot 166.000 oseb, z obema odmerkoma pa več kot 148.000 oseb. S prvim odmerkom cepiva Moderna je cepljenih več kot 91.000 oseb, z obema odmerkoma pa več kot 83.000 oseb. Cepivo Janssen je edino od cepiv, kjer osebe za polno precepljenost potrebujejo le en odmerek. V Sloveniji ga je prejelo že več kot 66.000 ljudi. icon-expand