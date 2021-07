'V Sloveniji registrirana cepiva proti covidu-19 niso eksperimentalna cepiva'

Zdravniška zbornica (ZZS) je že aprila in maja prejela vprašanja več vlagateljev v povezavi s cepivi proti covidu-19 in trditvami, da gre za eksperimentalna cepiva. Odbor za pravno-etična vprašanja pri ZZS, ki je obravnaval te vloge, je zato Javno agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zaprosil za odgovor na to vprašanje in pridobil stališče, da nobeno od cepiv, registriranih v Sloveniji, ni eksperimentalno zdravilo.

Kot je razvidno iz pojasnila JAZMP, je pogojno dovoljenje za promet v EU regulatorni mehanizem, ki omogoča pospešen dostop do nujno potrebnih zdravil in cepiv, takoj ko so na voljo zadostni podatki, ki dokazujejo, da njihove koristi prevladajo nad tveganji. "Za ta zdravila in cepiva so po odobritvi vzpostavljeni strogi zaščitni ukrepi in kontrole njihove varnosti," so zapisali.