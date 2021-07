V Sloveniji še vedno prevladuje alfa različica seva, delta že tik za njo

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so objavili rezultate sekvenciranja vzorcev genomov novega koronavirusa v Sloveniji. V zadnjem testiranem obdobju so odkrili 88 novo potrjenih alfa različic, 66 delta različic ter štiri različice delta+. "V zadnjem obdobju smo potrdili tudi eno različico gama. Različic beta, eta, jota in kapa v obdobju od 27. 6. do 4. 7. nismo potrdili," so še sporočili z NLZOH.

icon-expand Delta različica (prej tako imenovani indijski sev) postaja vse bolj razširjena različica novega koronavirusa tudi v Sloveniji. FOTO: Shutterstock "Število novo potrjenih alfa različic (B.1.1.7 oziroma prej imenovani britanski sev) v zadnjem testiranem obdobju je 88," so sporočili z NLZOH. Delta različica (B.1.617.2 oziroma prej imenovani indijski sev) pa je bila v zadnjem tednu potrjena v skupno 66 vzorcih. Na Inštitutu za mikrobiologijo (IMI) v Ljubljani so potrdili tudi različico delta+ v štirih vzorcih ter eno različico gama (prej imenovani brazilski sev). "Različic beta, eta, jota in kapa v obdobju 27. 6. do 4. 7. nismo potrdili," so še sporočili z NLZOH. NLZOH je v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko na UKC Ljubljana v letošnjem letu oziroma od 1. januarja do 13. julija s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov analiziral 9618 vzorcev. Skupaj je do zdaj potrjenih 10.727 primerov alfa različice, 200 primerov delta in šest primerov delta+ različice, 29 primerov beta različice in osem primerov gama različice. "Različico eta smo do sedaj skupno potrdili v 48 primerih, jota različico v 6 primerih in različico B.1.1.318 v 19 primerih," so še povedali na NLZOH. Največ delta različice je v osrednji Sloveniji REGIJA DELTA DELTA+ goriška 8 1 gorenjska 3 0 jugovzhodna 2 0 obalno-kraška 6 1 osrednjeslovenska 30 1 podravska 0 0 zasavska 0 0 pomurska 3 0 savinjska 1 0 koroška 1 0 neznano 3 0 tujina 9 1 SKUPAJ 66 4 icon-expand