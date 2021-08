V Sloveniji veliko necepljenih starejših: 'To nam povzroča velike skrbi'

V Sloveniji imamo 85 tisoč starostnikov, starejših od 70 let, ki še niso cepljeni. "In to nam povzroča velike skrbi," je dejal Franc Vindišar in dodal, da bodo v tem tednu vse starejše od 50 let, ki še niso bili cepljeni, pozvali, naj se cepijo. Pojasnil je, da naj bi se število okužb naslednji teden podvojilo in dodal da sta trenutno aktivni dve covid bolnišnici, a da bodo, če bo število hospitaliziranih preseglo 150, aktivirali tudi druge bolnišnice.

V Sloveniji smo v ponedeljek potrdili 181 novih okužb, delež okuženih pa je tako presegel 10 odstotkov. "V tem času lani smo komaj zaznali kakšno novo okužbo. Predvidevamo, da se bo številka naslednji teden podvojila," je dejal Franc Vindišar, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje. Pojasnil je še, da smo v četrtem valu in da moramo narediti vse, da ga čim prej zaustavimo. "Odzovite se na cepljenje. To je najbolj učinkovit ukrep, da epidemijo ustavimo," je dejal. PREBERI ŠE V ponedeljek 181 novih okužb, delež pozitivnih testov več kot 10-odstoten Tudi strokovna skupina za covid-19 ljudi še naprej poziva, naj se cepijo in s tem pomagajo omejiti širjenje virusa. "V tem tednu bomo vse starejše od 50 let, ki še niso bili cepljeni, pozvali, naj se cepijo," je dejal Vindišar. Dodal je, da imamo v Sloveniji kar 85 tisoč starostnikov, starejših od 70 let, ki še niso cepljeni. "In to nam povzroča velike skrbi," je dodal. Cepljenje starejših S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo do zdaj cepljenih 922.759 prebivalcev Slovenije, kar predstavlja 44 odstotkov populacije, polno cepljenih pa je 812.943 oseb, kar predstavlja 39 odstotkov. Cilj je, da bi do jeseni cepili okoli 60 odstotkov prebivalstva. Največ oseb je bilo cepljenih s cepivom Pfizer, prvi odmerek je prejelo več kot 592 tisoč, oba odmerka pa več kot 506 tisoč oseb. S prvim odmerkom cepiva AstraZenece je bilo cepljenih več kot 166 tisoč oseb, z dvema pa več kot 150 tisoč. Prvi odmerek cepiva Moderne je prejelo več kot 92 tisoč oseb, drugi pa 84 tisoč oseb. Cepivo Janssen je edino, pri katerem zadostuje le en odmerek, prejelo ga je že več kot 72 tisoč oseb. Ko bo hospitaliziranih več kot 150 oseb, bo aktiviranih več bolnišnic Potek bolezni pri cepljenih osebah poteka v lažji obliki kot pri necepljenih. S cepljenjem naj bi tako pomagali tudi zdravstvu, saj bo manj ljudi potrebovalo zdravstveno oskrbo v bolnišnicah. "Trenutno imamo aktivni dve covid bolnišnici. Do številke 150 hospitaliziranih bomo imeli urejeno tako kot sedaj, potem pa bomo vključevali nove bolnišnice," je še dejal Vindiš. Trenutno je sicer v državi hospitaliziranih 30 bolnikov s covidom-19, od tega jih devet potrebuje intenzivno nego.