V Sloveniji začetek cepljenja oskrbovancev in zaposlenih v DSO

Do konca leta moramo prejeti še 6825 odmerkov cepiva, potem pa vsak teden v naslednjem letu po 16.575 odmerkov.

Cepivo so v soboto pripeljali v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, potem pa na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki tudi skrbi za distribucijo cepiva na lokacije po državi.

Včeraj, ko smo obeleževali 30 let od trenutka, ko smo se na plebiscitu odločili za samostojno državo, smo v Sloveniji prejeli tudi prve odmerke cepiva proti covidu-19. Ti bodo namenjeni oskrbovancem domov za starejše, ki bolezni še niso preboleli, in tam zaposlenim, pa tudi najbolj izpostavljenim zdravstvenim delavcem.

Na sobotni novinarski konferenci je predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ zagotovil, da je cepivo varno in učinkovito, ob tem pa posvaril, da ne smemo 'skočiti na prvo žogo' ob lažnih novicah, ki se bodo zdaj zagotovo še pogosteje pojavljale. "Cepivo je bilo podvig znanosti, cepljenje pa bo podvig družbe,"je dejal in pozval ljudi, da naj zavihajo rokav in se cepijo, ko pridejo na vrsto.