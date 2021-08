Poživitveni odmerek? Ranljivi kronični bolniki naj se posvetujejo z zdravnikom

Najkrajši čas med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom naj bo štiri tedne, še pravijo navodila. Pri nas bo torej lahko s tretjim odmerkom cepljenih manj ljudi, kot na primer v Srbiji, kjer so ga poleg imunsko oslabljenim bolnikom, priporočili še vsem starejšim od 70 let, zaposlenim v zdravstvu, državljanom, ki veliko potujejo.

V Avstriji bodo za poživitveni odmerek uporabili cepivi Moderne in Pfizerja

V sosednji Avstriji pa so se odločili dodaten odmerek omogočiti tudi tistim, ki so bili cepljeni s cepivom AstraZenece ali Johnson & Johnson. Poživitveni odmerek bo z mRNA cepivom Moderne ali Pfizerja. Beovićeva ob tej odločitvi opozarja, da odločitev Avstrije ni najbolj razumljiva: "Kot veste so podatki o epidemiji v državah, v katerih se je zelo razširila delta različica, pa so dobro precepljeni. V Združenem kraljestvu, kjer so uporabljali v veliki meri AstraZeneco, kot recimo v Izraelu, kjer gre izključno za cepivo Pfizer."

Cepljenja s tretjim odmerkom sicer Evropska agencija za zdravila še ni odobrila, še opozarja vodja posvetovalne skupine. "Praviloma se ne zavzemamo za uporabo zdravil na način, ki ni odobren. Avstrijski besedilo, ki spremlja to objavo priporočila o tretjem odmerku, izrecno poudarja, da to ni odobren način uporabe," opozarja Beovićeva.