V Slovenijo odslej mogoče tudi s kitajskimi in indijskimi cepivi

V Slovenijo bo odslej brez napotitve v karanteno mogoče vstopiti z negativnim PCR-testom, ki je bil izdan v Združenem kraljestvu ali v ZDA, ne le v državah Evropske unije ali schengenskega območja. Test pa ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Skrajšali so tudi obdobje dokazila o prebolelem covidu-19, torej pozitivnega PCR-testa, ki je po novem lahko star vsega deset dni, razen če zdravnik ne presodi drugače. Ne sme pa biti starejši od šestih mesecev. Zadostuje tudi potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in da od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Dokazila veljajo, če so bila izdana v EU, schengenskem prostoru, Veliki Britaniji ali ZDA.

Razširili so tudi seznam cepiv proti covidu-19, s katerimi je mogoče vstopiti v Slovenijo brez napotitve v karanteno. Tako je ob cepljenju s cepivi Pfizerja/BioNTecha, Moderne, AstraZenece, Johnson & Johnson in ruske Gameleja (Sputnik V) v Slovenijo mogoče vstopiti tudi, če so bile osebe cepljene s cepivi indijskega proizvajalca Serum Institute/AstraZeneca ter kitajskih Sinovac Biotech in Sinopharm.

Vlada je tudi odpravila obvezno testiranje osebam, ki se vračajo s službene napotitve, če predložijo tridnevni negativni PCR-test. Gre za pripadnike policije, uslužbence državnega organa in akreditirane novinarje na službeni poti v tujini. To določilo se bo začelo uporabljati od 26. aprila 2021.

Na tri dni so podaljšali tudi rok za vrnitev tistim, ki so mejo prečkali za pomoč drugim osebam ali za vzdrževalna dela na nepremičnini. Tudi to določilo se bo začelo uporabljati s ponedeljkom.