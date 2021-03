V Slovenijo prispela nova pošiljka Pfizerjevega cepiva s skoraj 20.000 odmerki

Kot so navedli na NIJZ, bodo cepivo Pfizerja v tem tednu uporabili za drugi odmerek cepljenja, na vrsti pa so starejši od 75 let.

Kdaj bo v Slovenijo prišla prva pošiljka cepiva podjetja Johnson & Johnson, ki mu je Evropska agencija za zdravila zeleno luč prižgala v četrtek, še ni znano. Gre za četrto odobreno cepivo proti covidu-19 v Evropski uniji, a prvo, pri katerem je za zaščito potreben samo en odmerek. Kot je pred dnevi ob obisku cepilnega mesta v Zdravstvenem domu Kamnik pojasnil nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja Jelko Kacin, mora proizvajalec skladno s pogodbo prvo pošiljko dobaviti v 30 dneh.