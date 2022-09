V Slovenijo prispelo zdravilo paxlovid, v lekarnah prihodnji teden

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je dobil prvih 1008 terapevtskih odmerkov zdravila za zdravljenje proti covidu-19 paxlovid podjetja Pfizer. "Pričakujemo, da bomo zdravilo v bolnišnice, ki zdravijo bolnike s covidom, in lekarne, kjer bo zdravilo bolnikom dostopno v največji možni meri in razpoložljivo v najbolj optimalnem časovnem razponu (dežurne lekarne) distribuirali od prihodnjega tedna," so navedli.

Zaradi "morebitnih nepredvidenih urgentnih potreb" je NIJZ na infekcijsko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v tem tednu že odpremil 10 škatel zdravila paxlovid. V UKC so to tudi potrdili, Tatjana Lejko Zupanc pa je v ponedeljek potrdila tudi, da so prvemu bolniku zdravilo že predpisali. Ob tem je pojasnila, da naj bi ob prejemu zdravila bolniki poročali o stranskem učinku - neprijetnem okusu v ustih. A prvi bolnik o tem za zdaj ni poročal, je dodala.

Sicer pa so na NIJZ navedli, da je predvideno naročilo še 5040 terapevtskih odmerkov tega zdravila po nacionalnem postopku. Poteka pa tudi skupno javno naročilo na ravni EU. Postopek tega še ni zaključen, niti ni znano, kdaj bo, naročenih pa je od 5000 do 10.000 terapevtskih odmerkov, so pojasnili na NIJZ. V pogovorih na ravni EU Slovenijo zastopa ministrstvo za zdravje.