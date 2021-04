V Slovenijo te dni prihaja 75.000 odmerkov cepiva proti covidu-19

V soboto je v Slovenijo prispelo 8400 odmerkov cepiva proizvajalca Moderna, danes pa 64.350 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Popoldne naj bi dobavili še 2400 odmerkov cepiva AstraZeneca. Naslednja dostava cepiva proizvajalca Johnson & Johnson je predvidena v petek, in sicer 6000 odmerkov, so navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Sicer pa ima NIJZ na zalogi 20.200 odmerkov cepiva AstraZeneca, ki jih bodo cepilnim centrom razdelili v tem tednu.

Še ta teden prva cepljenja starostne skupine nad 50 let

Po cepljenju starejših od 60 let bo po oceni NIJZ ostalo okoli 13.500 odmerkov Pfizerjevega cepiva, ki bodo namenjeni za cepljenje starostne skupine nad 50 let. To se bo po napovedih začelo predvidoma po prvomajskih praznikih.

V Kočevju, enem najbolj uspešnih cepilnih centrov v državi, pa bodo skupino 50+ začeli cepiti še pred 1. majem. Kot je dejal pomočnik direktorice Zdravstvenega doma (ZD) Kočevje Primož Velikonja, so v petek pozno popoldne dobili obvestilo NIJZ, da lahko naročijo cepivo za to populacijo. "In smo ga tudi naročili. Tako da mi bomo cepili populacijo 50-59 v petek popoldan," pravi. SPfizerjevim cepivom bodo cepili 252 pacientov. "Želimo si, da bi vsak teden spustili za deset let navzdol. Mi imamo trenutno 1100 ljudi, ki čakajo na cepljenje, od tega je velika večina mlajših od 50 let," dodaja Velikonja.