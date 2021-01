V Slovenijo zdaj mogoč vstop brez karantene za 12 ur zaradi vzdrževalnih del

Vlada je odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 spremenila v sredo in med izjeme dodala tudi lastnike objektov in zemljišč v Sloveniji.

Vstop v Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost novega koronavirusa je tako poslej mogoč za vse državljane članic EU ali schengenskega območja, ki prihajajo iz katere od teh držav, da bodo v Sloveniji lahko opravljali varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje. Čez mejo pa se morajo vrniti v 12 urah.