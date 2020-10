V soboškem domu starejših umrla dva oskrbovanca, okužen še en zaposleni

Kot nam je povedal direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj, sta ponoči umrla dva oskrbovanca, eden izmed njiju v bolnišnici, drugi pa v domu. Oba sta bila starejša s pridruženimi boleznimi. Na novo so potrdili okužbo še pri enem stanovalcu, kar pomeni, da je trenutno okuženih 15 stanovalcev in devet zaposlenih. Večina okuženih nima nobenih simptomov, nekaj pa le blažje – malo vročine, kašelj, izgubo okusa in vonja ter bolečine v mišicah.

V enoti je vzpostavljena "rdeča cona", v kateri so nameščeni stanovalci, pozitivni na virus covid-19, ostale osebe so ločene v drugih nadstropjih. Eden izmed okuženih oskrbovancev je v murskosoboški bolnišnici.