V soboški občini težave z zagotavljanjem prostora za umrle

Po besedah direktorja javnega podjetja Komunala Tomislava Zrinskega se je zaradi naraščanja števila umrlih podaljšala čakalna doba za upepelitev v krematoriju v Mariboru. V sodelovanju s Splošno bolnišnico (SB) Murska Sobota poskušajo reševati težave, da bi poskrbeli za primerno hranjenje pokojnikov do pokopa v prostorih, ki bodo zagotavljali pieteto in spoštovanje do pokojnikov in njihovih svojcev.

Na upepelitev je treba čakati do deset dni, toliko dni več tudi na pogreb. Komunala je pripravila hladilni prostor za dva pokojnika, v nujnih primerih bi jih lahko do 20 namestili tudi v prostorih na pokopališču. Število pogrebov dnevno sicer niha, vendar jih je v zadnjem času tudi trikrat več kot v enakem obdobju lani, je povedal Zrinski. Lani so imeli v tem času od tri do štiri pogrebe tedensko, letos pa tudi do 12. Podobne razmere so tudi pri zasebnih pogrebnikih.