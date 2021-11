V soboto 2313 novih okužb, v bolnišnicah že skoraj 800 covidnih bolnikov

Zdravstveni minister Janez Poklukar je zaradi vse večjega pritiska covidnih bolnikov pozval k vključevanju dijakov in študentov v delovni proces bolnišnic.

V soboto so opravili tudi 16.229 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Epidemija nas ni povezala v skupnost, solidarnost; pognala nas je v razcepljenost, sebičnost. Zazeval je prepad med odločevalci in državljani, prišli smo do skrajne točke, smo pred kolapsom zdravstva. Na vprašanje, zakaj v Sloveniji ne zmoremo premagati epidemije, bo z gostoma Manuelo Kuhar Makoter, strokovno direktorico SB Murska Sobota, ter pravnikom in kolumnistom Matjažem Grudnom v studiu Fokusa odgovorila Maja Sodja.