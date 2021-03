V soboto 382 novih primerov okužbe

Obenem je bilo opravljenih tudi 6752 hitrih antigenskih testov, a podatka o pozitivnih ni, saj se potrjujejo tudi s PCR-testi.

Aktivnih primerov v Sloveniji je tako trenutno po podatkih Sledilnika 10.796.

Današnji dnevni podatki števila novih okužbah so sicer zaradi nujnih vzdrževalnih in posodobitvenih del na osrednji sistemski infrastrukturi NIJZ, ki so potekala od 8.00 do 16.00, zamujali. Uradnih vladnih podatkov še ni.

Število hospitaliziranih je včeraj sicer prvič od novembra padlo pod 500, s tem pa je bil izpolnjen prvi pogoj za prehod v rumeno fazo. A že danes se je število obolelih v bolnišnicah povišalo na 510, kažejo podatki Sledilnika covid-19. Na intenzivni negi se na današnji dan zdravi 88 pacientov s covidom-19.

V ponedeljek se zaradi ugodne epidemiološke slike v posavski regiji in jugovzhodni Sloveniji odpirajo terase gostinskih lokalov. V vseh regijah pa se v srednje šole vračajo še preostali dijaki.