V soboto 783 novih okužb

Pristojni so opravili tudi 54.782 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate dodatno preverjajo s PCR-testi.

Številno aktivno okuženih še naprej pada. Po ocenah NIJZ jih je v državi trenutno 22.487. Sedemdnevno povprečje števila okužb znaša 1399, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa 1066.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo do zdaj cepljenih 1.238.292 prebivalcev. Polno cepljenih je 1.170.181 oseb, kar predstavlja 55,5 odstotka celotnega prebivalstva.

Epidemija različice delta se pri nas sicer postopoma umirja, kar pa se bo na intenzivnih oddelkih poznalo šele čez kakšen teden, napoveduje stroka. Kljub rahlemu premiku na bolje pa epidemiologom v klicnem centru Nacionalnega inštituta za javno zdravje še vedno ne uspe priklicati vseh okuženih in tistih, ki so bili z njimi v stiku. Na dan lahko anketirajo največ 1.200 ljudi. Kot ugotavljajo, je trenutno okuženih največ mladih in delovno aktivnih prebivalcev. Med znanimi izvori okužbe še naprej prevladujejo družine in skupna gospodinjstva, vrtci, šole in delovna mesta.