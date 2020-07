V soboto na meji vročili 290 odločb o karanteni, večino prišlekom iz BiH

V soboto, na prvi dan veljave strožjih ukrepov ob prehajanju državne meje, so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali in vročili 290 odločb o karanteni. Več kot polovica vseh odločb je bila odrejena prišlekom iz Bosne in Hercegovine.

Največ odločb so pristojni v soboto vročili na mejnem prehodu Obrežje, in sicer 130, najmanj na mejnem prehodu Pince, kjer so jih vročili pet. PREBERI ŠE Na meji zaživel nov režim: prvi dan izdali že okoli 200 karantenskih odločb V skladu s petkovim sklepom vlade namreč vročanje odločb o karanteni od sobote dalje poteka že na meji. Policisti od prišlekov, ki prihajajo iz katere od držav s t. i. rdečega seznama držav z visokim tveganjem za okužbo s covidom-19, ob vstopu v Slovenijo zahtevajo podatke in jih nemudoma posredujejo predstavniku ministrstva za zdravje. Ta že na samem mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo. Karantenske odločbe pristojni izdajajo na štirih mejnih prehodih s Hrvaško, in sicer na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, ter v Pincah na meji z Madžarsko. Delo je na vseh mejnih prehodih v soboto potekalo nemoteno, so danes še navedli na ministrstvu za zdravje. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb, lahko v Slovenijo vstopajo le še na teh mejnih prehodih. icon-expand V soboto so na meji vročili 290 odločb o karanteni. FOTO: Aljoša Kravanja Pristojni karantenske odločbe izdajo osebam, ki prihajajo iz katere od držav s t. i. rdečega seznama oz. ki ne morejo dokazati, da prihajajo iz držav članic EU. Če nekdo, za katerega velja obvezna karantena, poskuša v Slovenijo vstopiti na kakšni drugi točki, ga preusmerijo na enega od omenjenih petih mejnih prehodov. S Hrvaške, ki je od sobote premeščena s t.i. zelenega na t.i. rumeni seznam, se lahko Slovenci domov vrnejo brez težav, če dokažejo, da so tam res bili.