V soboto neuradno 1024 novih okužb, delež pozitivnih spet višji

Vlada za sedem dni podaljšala omejitve gibanja in zbiranja ljudi

Vlada je sicer na petkovi dopisni seji na podlagi ocene strokovne svetovalne skupine sklenila, da s ciljem preprečevanja okužb z novim koronavirusom za sedem dni podaljša delno omejitev gibanja ljudi ter omejitev oz. prepoved zbiranja ljudi. Tako še naprej velja začasna prepoved vsakršnega zbiranja ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva.

Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, slavij in praznovanj, pa tudi porok in verskih obredov, pri čemer je sklenitev zakonske ali partnerske zveze dovoljena le z dovoljenjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Še vsaj za en teden je omejeno tudi gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda na delo in odhoda z njega, izvajanja nujnih delovnih nalog ter dostopa in nudenja storitev za nujne primere. Prav tako nočna omejitev gibanja ne velja za potovanja oseb, ki so vstopile v državo z namenom tranzita čez njeno ozemlje v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji. Omejitev tudi ne velja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.