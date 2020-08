V soboto novih 31 okužb

Od začetka izbruha epidemije v Sloveniji je bilo opravljenih 158.236 testiranj, ob tem pa potrjenih 2865 okužb. Za posledicami okužbe s covidom-19 je umrlo 133 ljudi.

Največ novih okužb, osem, so tudi včeraj zabeležili v Občini Ljubljana. Sledi Tržič s tremi novimi primeri, v Kranju, Šentjurju, Slovenskih Konjicah in Rogaški Slatini so potrdili po dve novi okužbi. Po en nov primer imajo v občinah Šenčur, Ig, Škofljica, Novo mesto, Mirna Peč, Vuzenica, Maribor, Sveti Tomaž, Gornja Radgona in Murska Sobota, kažejo podatki Sledilnika covid-19.

V starostni skupini od 35 do 44 let je bilo potrjenih osem novih primerov, sedem med mlajšimi, starimi od 25 do 34 let, šest novih pa v starostni skupini od 45 do 54 let. Dva nova primera so potrdili pri osebah, starejših od 65 let, štiri primere pa pri mlajših od 25 let.

Po prihodu iz Srbije karantena ni več obvezna

Srbija od danes ni več na rdečem seznamu držav, za katere je ob prihodu v Slovenijo obvezna 14-dnevna karantena, je v soboto na dopisni seji odločila vlada. Hrvaška ostaja na rdečem seznamu, na zelenem seznamu ni sprememb.