V soboto ob skupno 2438 opravljenih testih potrdili 614 okužb

V Sloveniji so v soboto skupno opravili 2438 testov in potrdili 614 novih primerov okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je 25,2-odstoten. Gre za seštevek hitrih antigenskih in PCR-testov. Število pozitivnih testov je nekoliko višje kot dan prej, saj se je na praznični dan testiralo veliko manj ljudi.

Testiranje na covid-19 na Metelkovi v Ljubljani -6 FOTO: Bobo V soboto so pristojni skupno opravili 2438 testov in potrdili 614 novih primerov okužb s koronavirusom. Od tega je bilo od opravljenih 1880 PCR- testov pozitivnih 548 oseb, delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 29,15-odstotka. Opravljenih je bilo tudi 558 hitrih antigenskih testov, od tega je bilo 66 pozitivnih. Delež pozitivnih pri HAT je 11,83-odstoten, je še razvidno iz podatkov covid-19 sledilnika. Množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom sicer s hitrimi testi poteka v več kot 20 krajih po Sloveniji. V večini so s tem začeli v sredo, ponekod pa bodo nadaljevali tudi med ali po praznikih. Število je nekoliko višje kot v petek, saj se je na praznični dan pričakovano testiralo veliko manj ljudi. Pristojni so na božič skupno opravili 1461 testov in potrdili 365 novih primerov, delež pozitivnih testov je bil 25-odstoten. Od tega je bilo od 1336 PCR-testov pozitivnih 358, od 125 hitrih antigenskih testov pa je bilo pozitivnih 7. V Sloveniji danes začeli s cepljenjem oskrbovancev in zaposlenih v DSO V Sloveniji se je danes po vsej državi začelo cepljenje oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše ter najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev proti covidu-19. Prva pošiljka cepiva je vsebovala 9750 odmerkov, do konca leta pa jih bomo dobili še 6825. Cepljeni so bili že prvi trije Slovenci, in sicer upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger, gospa Angelca Butenko ter gospod Jože Pelko. "Kdor ne bo naredil hitrega testa, v šoli ne bo učil" Po napovedih ministrice za izobraževanje Simone Kustec izpred dobrega tedna dni se bodo po "najbolj idealnem načrtu" 4. januarja v šole vrnili učenci prvega triletja osnovne šole, v večjem obsegu bi se odprli tudi vrtci, z delom pa morajo po sklepu ustavnega sodišča začeti tudi zavodi in šole za otroke in učence s posebnimi potrebami. Ponovoletno testiranje bi torej zajelo zaposlene na teh segmentih. Za to pa je treba zagotoviti boljšo epidemiološko sliko, je ponovil Vladni govorec Jelko Kacin."Kdor ne bo naredil hitrega testa, v šoli ne bo učil,"je še dejal Kacin in za 2. in 3. januarja napovedal množično testiranje za učitelje.