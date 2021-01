V soboto odkrili 580 novih okužb

V soboto so v Sloveniji potrdili 580 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so 4619 PCR- in HAT-testov za prepoznavanje okužbe z novim koronavirusom.

Po podatkih Sledilnika covid-19 smo v Sloveniji v soboto zabeležili 580 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 2408 PCR-testov. Pozitivnih jih je bilo 482 oziroma 20 odstotkov. Opravili so še 2211 HAT-testov. Pozitivnih je bilo 98 testov oziroma 4,4 odstotka. Večina osnovnih šol bo pouk pričela jutri V ponedeljek bodo šole v rdečih regijah odprte za učence prve triade. Učitelje bodo pred poukom testirali na okužbo z novim koronavirusom. Tako bo pouk uredilo skoraj 90 odstotkov šol, v ostalih pa bo potekal pouk na daljavo. V t. i. črnih regijah pa bo omogočeno nujno varstvo za otroke in učence prvega triletja, katerih oba starša ali starš samohranilec sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, torej delata v vzgoji in izobraževanju, Policiji in vojski, ter ne morejo drugače zagotoviti varstva otrok. V rdečih regijah bo tako pouk ta teden potekal za 48.309 učencev, ki obiskujejo prvo triado. Zanje skrbi 11.590 učiteljev in drugih zaposlenih, ki se bodo morali testirati. V črnih regijah – goriški, obalno-kraški, posavski in zasavski ter v regiji Jugovzhodna Slovenija – pa šolo obiskuje 15.845 učencev prve triade. V črno regijo pa sta se uvrstili tudi obalno-kraška in zasavska regija, ki sta v tem tednu lahko izvajali pouk za učence prve triade. V obalno-kraški prve tri razrede obiskuje 3373 učencev, v zasavski pa 1624 učencev.