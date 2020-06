V soboto opravili 229 testiranj, eno okužbo odkrili pri osebi na Jesenicah

V zadnjih 24 urah so v Sloveniji opravili 229 testiranj na novi koronavirus, okužbo so potrdili pri eni osebi in sicer na Jesenicah. Ni pa v soboto umrl noben bolnik s covidom-19, prav tako nobena od petih oseb, ki se zaradi te bolezni zdravi v bolnišnici, ne potrebuje intenzivne nege.

V Sloveniji so v soboto opravili 229 testov na okužbo z novim koronavirusom. Novo potrjeno okužbo so potrdili na Jesenicah. V zadnjih 24 urah ni umrl noben bolnik s covidom-19. V bolnišnicah se zdravi še pet bolnikov, okuženih s koronavirusom, a noben od njih ne potrebuje intenzivne nege, je sporočila vlada. Dan prej se je zdravilo šest oseb, enega bolnika so tako odpustili v domačo oskrbo. V zadnjih dneh so sicer okužbe potrdili na območju Jesenic (včeraj štiri) in na območju Ljubljane (včeraj ena okužba).