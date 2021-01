V soboto opravili 2694 testiranj in potrdili 725 novih okužb

V soboto so v Sloveniji opravili 2304 PCR-testov in 390 hitrih antigenskih testov (HAT). Skupno torej 2694 testiranj. Okužbo so skupno potrdili pri 725 osebah. Pri PCR-testih je bil delež pozitivnih 28,7-odstoten, pri HAT pa 16,4-odstoten.

Gre za neuradne podatke, uradne podatke s strani vlade še čakamo. Prav tako še čakamo podatke o številu hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 in številu umrlih.