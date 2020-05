V soboto opravili 511 testiranj in okužbo potrdili pri eni osebi

Sveži podatki vlade kažejo, da so v soboto opravili 511 testiranj in okužbo z novim koronavirusom potrdili pri eni osebi. Prav tako je ena oseba umrla. Hospitaliziranih je 26 ljudi, pet jih je na intenzivni negi. Enega bolnika so odpustili iz bolnišnice. Jutri pa bodo po več kot dveh mesecih svoja vrata znova odprli vrtci in šole.

Skupno so doslej opravili 69.363 testiranj in potrdili 1466 okužb, zaradi covida-19 pa so doslej umrle 104 osebe.

Jutri se po več kot dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 v šolske klopi vračajo učenci prvih treh razredov osnovnih in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata odpirajo tudi vrtci, fakultete in dijaški domovi.

Za preprečevanje širjenja okužbe bo treba upoštevati številna priporočila. Med drugim bo v šolah pouk za vsako skupino potekal le v eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico. Učne skupine bodo manjše (do 10 učencev v prvih treh razredih in do 15 učencev oz. dijakov v 9. razredu in zaključnih letnikih srednjih šol), zaposleni bodo morali nositi maske, prostore bodo morali redno prezračevati. Šole bodo po možnosti morale uporabljati več vhodov ter pripraviti talne označbe za vzdrževanje primerne medsebojne razdalje. Tudi v vrtcih bodo skupine manjše (do osem v prvem oziroma do 10 otrok v drugem starostnem obdobju), priporočeno je, da se čim več dejavnosti izvaja na prostem. Poleg tega za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne bodo delili igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti.

FOTO: Aljoša Kravanja

V vrtce polovica malčkov, v šole tretjina učencev, teden za njimi še devetošolci Ob tem v zavodih zagotavljajo, da so se pripravili po najboljših močeh, vrtci naj bi težave z zagotavljanjem prostora rešili. Tudi na ministrstvu poudarjajo, da podlage za zavračanje otrok ni. V ponedeljek se tako pouk v osnovnih šolah začne za 64.497 učencev prve triade oziroma 34,4 odstotka vseh šolajočih, v srednje šole se vračajo zaključni letniki, v vrtce pa okoli približno polovica otrok. Ker je osnovna šola obvezna, se morajo v šolo vrniti vsi otroci, z izjemo tistih, ki sodijo v rizične skupine. Slednji bodo imeli še naprej pouk na daljavo, za njihove starše pa iz tega izhaja pravica, da glede izostanka v službi koristijo razpoložljive možnosti iz delovne zakonodaje. Od 18. maja se nadaljujejo tudi izobraževalni programi za odrasle, vrata pa med drugimi odpirajo zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, višje strokovne šole ter glasbene šole. Te obiskuje kar 26.000 učencev. Odpirajo se tudi vrata univerz ter visokošolskih zavodov in študentskih ter dijaških domov. Od 25. maja pa šole odpirajo tudi vrata za 17.806 učencev 9. razredov, kar je skoraj 10 odstotkov osnovnošolcev. S šolanjem od doma bodo nadaljevali učenci od 4. do vključno 8. razreda, ki nimajo učnih težav.