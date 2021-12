V soboto potrdili 1116 okužb z novim koronavirusom

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so pristojni v petek opravili 2986 PCR-testov in 51.579 hitrih antigenskih testov, ki jih nato potrjujejo še s PCR-testi. S slednjimi so nato potrdili 1116 novih primerov okužbe.

Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša trenutno 1800, število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih dveh tednih pa je 1390. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 29.311 aktivnih okužb.

Število aktivnih okužb je bilo v soboto za 792 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 51. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 53.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.234.563 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.157.776.