V soboto potrdili 1497 novih okužb, delež pozitivnih 33,5 odstotka

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo v soboto opravili 4485 PCR-testiranj in potrdili 1497 novih okužb s koronavirusom, kar je kar 2,3-krat več od prejšnje sobote. Delež pozitivnih znaša 33,5 odstotka. Opravili so tudi 18.030 hitrih antigenskih testov, ki jih po potrebi, torej v primeru, da so pozitivni, preverjajo še s PCR-testi.

Trenutno je v državi aktivnih 18.447 primerov okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 1.673, 14-dnevno pa 873 okužb na 100 tisoč prebivalcev, še kažejo podatki NIJZ. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 1.182.886 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.111.603 oziroma 53 odstotkov prebivalcev.