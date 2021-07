V soboto 21 okužb, naraslo število okuženih gorenjskih maturantov

Po podatkih NIJZ so v soboto potrdili 21 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 819 PCR-testiranj in 14.531 HAT-testiranj. V Sloveniji je 759 aktivnih primerov okužbe, še poroča NIJZ.

Med udeleženci maturantskega izleta, ki so se vrnili na Gorenjsko, 69 potrjenih okužb

Med udeleženci maturantskega izleta v v Lloret de Mar v Španiji, ki so se v Slovenijo vrnili v četrtek, 8. julija 2021, je bilo do vključno 17. julija 2021 potrjenih 69 okužb z novim koronavirusom, so še sporočili z NIJZ. Do navedenega datuma pa je bilo prepoznanih vsaj 11 sekundarnih okužb, ki so bile povezane z okuženimi udeleženci tega maturantskega izleta. Še ta petek je bila številka nižja – do petka so zabeležili 64 okužb in najmanj sedem sekundarnih.