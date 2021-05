V soboto potrdili 292 novih okužb, delež pozitivnih ostaja enak

V soboto je bilo opravljenih 2471 PCR-testov in 8910 hitrih antigenskih testov. Skupaj so potrdili 292 novih primerov okužbe. Dan prej so sicer potrdili nekaj okužb več (494), a je bilo opravljenih tudi precej več testov (4177 PCR-testov in 40.607 HAT-testov). Povsem pričakovano je, da se ob sobotah testira manj ljudi, delež pozitivnih pa tokrat kljub temu ostaja enak. Delež pozitivnih je bil sicer podobne vrednosti tudi v četrtek, ko je znašal 11,9 odstotka.

Zanimanja za cepljenje je čedalje več. V našem največjem cepilnem centru – na Gospodarskem razstavišču – so v enem dnevu cepili več kot 3000 ljudi. Na cepljenje so vabili tudi tiste z rezervnega seznama, saj so nekateri termin odpovedali, ker so bili cepljeni že drugje. Zdravstveni dom Ljubljana sicer še vedno uporablja svoj sistem za prijavo na cepljenje, zato prosijo vse, ki so se prijavili na portalu zVEM, da se, dokler ne bodo prenesli vseh podatkov na nacionalni portal, prijavijo še pri osebnem zdravniku. Tudi številni sodelavci naše medijske hiše so zavihali rokave, da bi zaščitili sebe in druge ter da bi bilo epidemije čim prej konec.