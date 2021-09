V soboto so v Sloveniji potrdili novih 317 okužb. Opravili so 1710 PCR-testiranj in 15874 HAT-testiranj. Delež pozitivnih testov znaša 18,5 odstotka.

Po podatkih NIJZ je v Sloveniji ob 1710 PCR-testiranjih potrjenih novih 317 okužb z novim koronavirusom. V državi je aktivnih 6755 okužb, povprečje v zadnjih sedmih dneh znaša 536 okužb. Vlada je včeraj razširila pogoj PCT na številne dejavnosti, v nekaterih primerih je znova obvezna uporaba mask in razkužil.

