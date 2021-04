V soboto potrdili 416 okužb, delež pozitivnih testov 15,5-odstoten

V soboto je bilo opravljenih 2690 PCR-testov in 9321 hitrih antigenskih testov. Potrjenih je bilo nekoliko manj okužb kot preteklo soboto, in sicer 416.

Po podatkih NIJZ je v državi trenutno aktivno okuženih 10.439 oseb. Sedemdnevno povprečje okužb se v primerjavi s petkom znižalo na 688, 14-dnevna incidenca pa znaša 494.

Podatki o številu hospitaliziranih še niso na voljo.

V soboto so se sicer po celotni državi odprle terase gostinskih lokalov. V prestolnici, kjer so se lokali odprli prvič po oktobru, je bila gneča očitna. Pred terasami so se ponekod vile vrste ljudi, ki so čakali na prosto mizo. Po šivih je pokala tudi Obala. V Ljubljani je eden od natakarjev občutke ob sprejemu gostov po šestih mesecih zaprtja opisal kot občutke "pred zmenkom s punco".