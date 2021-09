V soboto potrdili 444 novih okužb, delež pozitivnih znaša 19,2 odstotka

Pristojni so v soboto opravili 2310 PCR-testov in potrdili 444 novih okužb s covidom-19. S tem se je delež pozitivnih nekoliko povišal in zdaj znaša 19,2 odstotka. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 13.472 aktivnih primerov okužbe, povprečje zadnjih sedmih dni pa znaša 878, kar je 15 manj kot dan prej. Umrlo je pet oseb.

Poleg 2310 PCR-testov so pristojni opravili tudi 17.153 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne hitre teste potrjujejo še z zanesljivejšimi PCR-testi. Delež pozitivnih testov je bil za eno odstotno točko višji kot dan prej. Zaradi okužbe je hospitaliziranih 407 oseb, na intenzivni negi pa se zdravi 106 covidnih bolnikov. Umrla je ena oseba manj, kot dan pred tem. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa po novem znaša 636, povprečje se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za šest. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 1.114.955 ljudi oz. okoli 53 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki cepiva pa 988.455 oseb oz. okoli 47 odstotkov prebivalstva.