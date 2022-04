V soboto potrdili 489 okužb z novim koronavirusom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V šoli pri pouku matematike učiteljica vpraša Janezka:

- Janezek, na veji sedijo tri vrane, lovec eno ustreli, koliko jih še sedi na veji? - Nobena, učiteljica. Ustreljena pade, ostali dve pa odletita. - Janezek, narobe. Dve še sedita na veji. Ampak mi je pa všeč tvoj način razmišljanja. Janezek je nekaj časa tiho, nato pa dvigne roko: - Učiteljica, sedaj bi pa jaz vas nekaj vprašal! Učiteljica malo premišljuje, kaj neki bo Janezek spet ušpičil, pa ji radovednost ne da miru in se odloči: - No, Janezek, pa vprašaj! - Takole, po cesti hodijo tri ženske in v roki držijo sladoled. Prva ga grizlja, druga ga sesa, tretja ga pa liže. Kaj mislite, katera od teh treh je poročena? Učiteljica zardi in je malo v zadregi, nato pa le odgovori: - Janezek, mislim da tista ki ga sesa! - Učiteljica, narobe. Tista, ki ima na roki poročni prstan. Ampak mi je pa všeč vaš način razmišljanja!