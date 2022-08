V soboto potrdili 531 okužb z novim koronavirusom

V soboto so v Sloveniji ob 259 PCR-testih in 1717 hitrih antigenskih testih potrdili 531 okužb z novim koronavirusom. Ob nekaj manj izvedenih testih je to 30 manj kot minulo soboto.

icon-expand Različica omikron FOTO: Dreamstime Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 19.996 aktivnih primerov okužb, kar je 66 manj kot dan prej in 1656 manj kot pred tednom dni. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po najnovejših podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje trenutno znaša 1382, kar je devet manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je pri 945, kar so trije manj kot dan prej.