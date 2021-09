V soboto potrdili 545 novih okužb

V ZD Ljubljana cepijo s cepivom Pfizer, in sicer med 8. in 10. uro ter med 11. in 14. uro. Ob povečanem interesu bodo cepljenje izvajali do 22. ure. Odprto je tudi cepilno mesto Urgenca , in sicer do 20. ure. "Nedeljska cepilna ekipa je že zavihala rokave, zavihajte jih še vi," vabijo.

V Mariboru bo množično cepljenje v nedeljo potekalo med 8. in 13. uro. Vsi zainteresirani lahko izbirajo med cepivoma Pfizerja in AstraZenece.

V ZD Nova Gorica v nedeljo cepijo s Pfizerjevim cepivom, in sicer od 8. do 20. ure. V Novem mestu bo cepljenje v nedeljo potekalo od 8. do 13. ure. Zainteresirani lahko izbirajo med cepivi Pfizer, Moderna in Janssen.

V Kočevju bo cepljenje potekalo v tamkajšnji športni dvorani, in sicer od 8. do 20. ure.

Za občane občin Bovec, Kobarid in Tolmin bo cepljenje potekalo od 9. do 14. ure v prostorih ZD Tolmin. V ZD Koper bodo množično cepljenje v cepilnem središču na Dellavallejevi ulici 3 izvajali med 9. in 12. uro.