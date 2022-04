V soboto potrdili 561 dnevnih primerov okužb z novim koronavirusom

Opravili 432 PCT-testov in 3405 hitrih antigenskih testov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil sveže podatke o širjenju okužb z novim koronavirusom. V soboto so tako po njihovih podatkih pristojni opravili 432 PCT-testov in 3405 hitrih antigenskih testov. S tem so potrdili 561 novih primerov okužb z novim koronavirusom.

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih dveh tednih znaša 1076, povprečje potrjenih primerov v zadnjem tednu pa 1353. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno prisotnih 22.757 aktivnih primerov okužb.

V Sloveniji je s prvim odmerkom cepiva medtem cepljenih 1.265.046 prebivalcev, polno cepljenih pa jih je 1.220.963.