V soboto so pristojni po podatkih Covid-19 sledilnika opravili 2797 PCR-testov in pri tem potrdili 720 okužb z novim koronavirusom. Delež okuženih je bil tokrat 25,7-odstoten. Število aktivno okuženih sedaj znaša 14.110, kar je odstotek in pol več kot v petek.

Po podatkih Covid-19 sledilnika se v bolnišnicah nahaja 535 ljudi, od tega 124 v oddelkih intenzivne terapije. Umrlo pa je sedem oseb s covidom-19. Več informacij sledi.