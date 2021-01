V soboto potrdili 752 okužb, pozitivna četrtina PCR-testov

Covid-19 sledilnik je sicer od NIJZ najprej prejel napačno število opravljanih testov, ki je kazalo na to, da je bila pozitivna polovica PCR-testov. Izkazalo se je, da temu ni tako in da je pozitivna le četrtina. Covid-19 sledilnik je na napako opozoril na svojem Twitter računu.

V soboto smo poročali, da smo imeli najvišje število aktivnih primerov od začetka pandemije, a se je danes število aktivnih primerov še povišalo. Po podatkih sledilnika je v državi 24.408 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom, kar je torej več kot včeraj, ko je bilo aktivnih 24.230. Pred tem smo najvišje število zabeležili novembra, ko je bilo primerov 23.456.

V soboto so se zaprli muzeji in fitnesi, odprle pa nekatere dodatne dejavnosti

V soboto so se lahko znova odprle nekatere nove dejavnosti, ki so po oceni vlade nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja – geodetske storitve, storitve čistilnih servisov, medicinska pedikura in nekatera gradbena dela.

Na drugi strani pa so se morali zapreti muzeji in galerije, ponovno je omejeno tudi izvajanje športnih programov v državi. Nekaj sprememb je tudi na mejnih prehodih. Nenujne trgovine in storitve medtem še naprej ostajajo zaprte.