785 novih okužb. Maske bodo v zaprtih prostorih obvezne vsaj še do velike noči

Pristojni so v soboto opravili 485 testov PCR in 3815 hitrih antigenskih testov. Z opravljenimi testi so potrdili 785 dnevnih okužb na novi koronavirus. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 30.088 aktivnih primerov okužb. Svetovalna skupina za covid-19 je medtem po besedah Mateje Logar že predlagala, da bi se ob upadu covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih, sprostila tudi obveza nošenja mask v zaprtih prostorih. Ker se je danes število takšnih bolnikov na covidnih oddelkih nekoliko dvignilo in še ni upadlo pod mejnik (35 bolnikov), bodo tako maske v veljavi ostale vsaj še do velike noči.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je že v soboto potrdila, da je svetovalna skupina že podala predlog, da bi se obveza nošenja zaščitnih mask v notranjosti ob upadu števila covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih spremenila le v priporočilo. To bi se lahko zgodilo, ko na intenzivnih oddelkih vsaj teden dni ne bi bilo več kot 35 covidnih bolnikov - tako bolnikov, ki se tam zdravijo zaradi covida-19, kot tistih, ki se zdravijo s covidom. Na intenzivnih oddelkih so namreč tudi osebe, ki se zdravijo zaradi drugega zdravstvenega stanja, vendar pa so ob tem tudi okužene z novim virusom. Maske v notranjosti vsaj še do velike noči. Od ponedeljka do sobote se je število covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih sicer res gibalo med 37 in 39, danes pa se je dvignilo na 42. Tako bo nošenje zaščitnih mask v notranjosti ostalo obvezno vsaj še do velike noči. Zadnjič je bilo število covidnih bolnikov na oddelkih intenzivne terapije v Sloveniji od 35 manjše konec avgusta lani, ko je bolnišnično oskrbo z intenzivno terapijo potrebovalo 30 oseb. Logarjev sicer upa, da bi se število bolnikov na intenzivnih oddelkih zmanjšalo že v sedmih do desetih dneh, a nato bi moralo pod številom 35 ostati še vsaj nadaljnjih sedem dni. O predlogu strokovne skupine mora sicer odločati še vlada. Minister za zdravje Janez Poklukar bo v ponedeljek obiskal ljubljansko infekcijsko kliniko UKC Ljubljana, kjer se bo srečal s predstojnico klinike Tatjano Lejko Zupanc, vodjem oddelka intenzivne terapije Matjažem Jerebom ter infektologinjo in tudi Logarjevo. Ali bodo v okviru sestanka govorili tudi o odpravi obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih, še ni znano, so pa v UKC Ljubljana pojasnili, da bo na sestanku med drugim govora o investicijah, pa tudi o aktualnih epidemičnih razmerah. V soboto so izvedli 485 testov PCR in 3815 hitrih antigenskih testov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pristojni v soboto opravili 485 testov PCR in 3815 hitrih antigenskih testov ter potrdili 785 novih okužb na novi koronavirus. Zaradi covida-19 se v bolnišnicah zdravi 119 oseb, s covidom pa jih je 185. Skupaj torej 346. Na intenzivni negi jih je medtem 42 - 23 se jih zdravi zaradi covida, 19 pa s covidom-19. Umrle so še štiri osebe, iz bolnišnic pa jih je bilo odpuščenih sedem. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih dveh tednih je 1425, povprečje potrjenih primerov v zadnjem tednu pa znaša 1869. Ob tem imamo po oceni NIJZ imamo v Sloveniji trenutno 30.088 aktivnih primerov okužb s covidom-19. Ob tem se je do zdaj s prvim odmerkom cepiva cepilo 1.264.896 prebivalcev, polno cepljenih pa je 1.220.668 oseb.